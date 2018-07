Vorfahrt missachtet – 58 Jahre alter Rollerfahrer schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Rollerfahrer und einem Gesamtschaden von mindestens 2000 Euro ereignete sich am Dienstagnachmittag an der Abfahrt B 188/VW Parkplatz Tor-Nord. (Symbolfoto) Foto: Monika Skolimowska / dpa

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Rollerfahrer und einem Gesamtschaden von mindestens 2000 Euro ereignete sich am Dienstagnachmittag an der Abfahrt B 188/VW-Parkplatz Tor Nord. Das teilt die Polizei mit. Laut Aussagen von Beteiligten und Zeugen fuhr gegen 14.08 Uhr eine 24-Jährige aus der Gemeinde Lehre mit ihrem Seat Arosa die Bundesstraße 188 aus Wolfsburg in Richtung Kästorf. An der Abfahrt VW-Parkplatz Tor-Nord verließ sie die B 188, um auf den dortigen Parkplatz zu gelangen. Nachdem sie an dem dort aufgestellten Stopp-Zeichen ihr Fahrzeug kurz angehalten hatte, bog sie nach links in Richtung Parkplatz Nord ab. Hierbei übersah sie einen 58 Jahre alten Rollerfahrer aus der Gemeinde Tiddische, der auf seinem weißen Kleinkraftrad der Marke Kreidler von links kommend auf der vorfahrtsberechtigten Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der Rollerfahrer stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Der Roller war nach dem Unfall nur noch Schrott und musste abgeschleppt werden. Der Seat Arosa wies starke Beschädigungen im Frontbereich auf, war aber noch fahrbereit. Der geschätzte Gesamtschaden dürfte nach Angaben der Polizeit bei 2000 Euro liegen.