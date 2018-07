Diebe stehlen Motorrad – 9000 Euro Schaden

Ein schwarzes Motorrad der Marke Buell, Modell Lightning XB 12S, haben Unbekannte am Dienstag zwischen 6.15 und 14.40 Uhr vom VW-Parkplatz Ost an der Berliner Brücke entwendet. (Symbolfoto) Foto: Carsten Rehder / dpa

Ein schwarzes Motorrad der Marke Buell, Modell Lightning XB 12S, haben Unbekannte am Dienstag zwischen 6.15 und 14.40 Uhr vom VW-Parkplatz Ost an der Berliner Brücke entwendet. Das teilt die Polizei mit. Der 40 Jahre alte Eigentümer hatte seine 14 Jahre alte und mit goldfarbenen Felgen ausgestattete Maschine auf dem für Fahrräder und Motorräder vorgesehen Unterstand abgestellt. Mit dem Motorrad verschwand ein schwarzer Motorradhelm, auf dem der Buchstabe „S“ steht. Der Schaden dürfte sich laut Mitteilung der Polizei auf rund 9000 Euro belaufen. Hinweise nimmt die Polizei in Wolfsburg unter (0 53 61) 46 46-0 entgegen.