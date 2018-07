Reizgas und Gewalt: 18-Jähriger festgenommen

Mehrere Personen gerieten am Montagabend gegen 22 Uhr im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhof in der Porschestraße in Streit, der sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte. Dabei wurde ein 16 Jahre junger Wolfsburger durch ein Reizgas und ein Werkzeug verletzt.Anschließend flüchtete der 16-Jährige nach Hause, teilte sich seinen Eltern mit und erschien mit seinem Vater wieder im Bereich des Omnibusbahnhofs. Zeitgleich...