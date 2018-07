Anja Dittmar ist neue Niederlassungsleiterin der Commerzbank.

Können Sie sich den Job als Niederlassungsleiterin in Wolfsburg vorstellen? Diese Frage ihrer Vorgesetzten kam Anfang des Jahres für Anja Dittmar überraschend. Seit 20 Jahren saß die 46-Jährige für die Commerzbank in der Banken-Metropole Frankfurt am Main. Die gebürtige Hessin verantwortete in der...