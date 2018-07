Schlägerei im Wolfsburger Kaufhof – 32-Jähriger verletzt

Am Sonntagmorgen kam es gegen 5 Uhr im Bereich des Kaufhofs zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der ein 32 Jahre alter Wolfsburger verletzt wurde. Das teilte die Polizei am Montag mit. Gegen 5.02 Uhr wurde die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass im Bereich des sogenannten Rondells mehrere Personen aneinandergeraten seien. Die Polizei war Minuten später mit mehreren Funkstreifenwagen vor Ort, konnte aber nur noch das 32 Jahre alte Opfer antreffen. Die Ermittler hoffen darauf, dass Besucher des Kaufhofs oder andere Passanten etwas beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße,

(0 53 61) 46 46-0

.