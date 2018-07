Einbrecher bestehlen schlafenden Bewohner

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Wolfsburger Innenstadt ein. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die unbekannten Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnung. Während der 65-jährige Bewohner im zweiten Obergeschoss schlief, suchten die Täter nach Wertsachen. Als sie in einem Raum Bargeld fanden, verließen die Täter die Wohnung. Der schlafende Bewohner bemerkte den Vorfall erst am nächsten Morgen. Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wolfsburg unter

(0 53 61) 46 46-0

in Verbindung zu setzen.