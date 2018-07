Couragierte Zeugen verhindern Diebstahl

Am Freitagnachmittag verhinderten drei Wolfsburger in der Wolfsburger Innenstadt einen Diebstahl. Der 40 Jahre alte Beschuldigte wurde dabei beobachtet, wie er gerade eine Handtasche, die auf dem Beifahrersitz eines VW Lupo lag, stehlen wollte. Als die Zeugen den Mann ansprachen, flüchtete er vom Fahrzeug in Richtung Porschestraße, wie die Polizei mitteilt. Ein Zeuge sprach eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife an. Ein weiterer Zeuge verfolgte den Tatverdächtigen. Durch die präzise Beschreibung des Fluchtweges gelang es den Polizisten, den Beschuldigten zu stellen und festzunehmen. Die Polizei Wolfsburg bedankt sich bei dem couragierten Einsatz der Zeugen und appelliert gleichzeitig, keine Wertsachen offen sichtbar im Fahrzeug zu lassen.

