90-Jährige wird Opfer von Trickdieben

Am Samstagvormittag gaben sich zwei Männer an der Haustür gegenüber einer 90-jährigen Frau aus der Tiergartenbreite als angebliche Handwerker aus. Sie gaben fälschlicherweise an, dass es zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei, weshalb sie im Haus das Wasser abstellen müssten. Die Dame lies die beiden Männer gutgläubig in ihr Haus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Einer der beiden lenkte die Seniorin so ab, dass der Komplize zwei Schmuckstücke aus dem Schlafzimmer stehlen konnte. Nachdem die beiden Männer das Haus wieder verlassen hatten, bemerkte die Frau, dass die beiden Schmuckstücke, die seit 70 Jahren im Familienbesitz waren, fehlten.

