Ernte diesmal unter besonderen Vorzeichen

Wer an diesem Wochenende per Rad oder auf Schusters Rappen in der Feldmark unterwegs ist, wird es bemerken: Riesige Wolken hängen manchmal über den Feldern, Getreidestaub, aufgewirbelt durch Mähdrescher. Im schlimmeren Fall ist ein Feld bei Erntearbeiten in Brand geraten. Ungewöhnlich früh wird...