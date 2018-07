„Die Brawo-City macht den Nordkopf zur Premium-Lage“

Die Volksbank Brawo will am Nordkopf 130 Millionen Euro und vielleicht sogar mehr investieren, um die Brawo-City zu errichten (wir berichteten exklusiv). Claudia Kayser, Leiterin der Direktion Wolfsburg, die sich persönlich sehr auf den neuen Standort freut, hat bereits viele positive Reaktionen gehört: „Die Investition am Nordkopf wird begrüßt. Die Volksbank hat mit anderen Projekten wie Brawo-Park, Lilienthalhaus am Flughafen...