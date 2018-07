A 39: Vorbereitung für Fahrbahnsanierung bei Wolfsburg beginnt

Mörse. Die Wechselverkehrsführung soll zum Beginn der Arbeiten am 30. Juli in Betrieb gehen. Der Aufbau der mobilen Schutzwände startet am Montag.

Im Zuge der Fahrbahnsanierung auf der Autobahn 39 südlich von Wolfsburg beginnt am Montag, 23. Juli, ab 10 Uhr der Aufbau der Wechselverkehrsführung. Hieran erinnerte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Freitag in Wolfenbüttel. Hierdurch soll während der eigentlichen Bauarbeiten, die voraussichtlich am 30. Juli beginnen, ein besserer Verkehrsfluss erreicht werden.

Wie die Behörde weiter mitteilte, beginnt deshalb der Aufbau von mobilen Schutzwände auf der Fahrbahn Richtung Süden (Kassel). Von der Anschlussstelle Flechtorf bis zum Kreuz Wolfsburg / Königslutter fließt der Verkehr in dieser Fahrtrichtung dann einspurig. Ab Dienstag, 24. Juli, ebenfalls 10 Uhr, beginnt diese Verkehrsführung bereits an der Anschlussstelle Mörse.

Die Wechselverkehrsführung soll zum Beginn der Arbeiten am 30. Juli in Betrieb gehen. Somit stehen vormittags zwei Fahrstreifen für den Verkehr in Richtung Norden zur Verfügung, nachmittags zwei Fahrstreifen für den Verkehr in Richtung Süden - indem der mittlere Fahrstreifen morgens in Fahrtrichtung Wolfsburg und nachmittags in Fahrtrichtung Kassel benutzt wird. Für die Gegenrichtung steht dann jeweils ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Hierfür müssen alle drei Fahrstreifen durch mobile Schutzwände getrennt werden, so dass die Einrichtung der Baustelle nach Angaben der Landesbehörde sehr aufwendig ist.

In den folgenden Tagen werden auch auf der Richtungsfahrbahn Norden (Wolfsburg) Schutzwände errichtet. Zu den genauen Terminen und Behinderungen will die Landesbehörde noch kurzfristig informieren.