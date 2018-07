Einbrecher haben sich gewaltsam Zugang zu einer Wolfsburger Schule in der Straße Am Lerchengarten verschafft. Foto: Frank Rumpenhorst / dpa

Nordstadt. Auf der Suche nach Bargeld und Wertgegenständen öffnen sie diverse Schränke. Ob die Diebe in dem Schulgebäude etwas erbeuten, ist unklar.

Unbekannte brechen in Peter-Pan-Schule ein

Einbrecher haben sich in der Zeit zwischen Dienstagmittag, 12.30 Uhr, und Mittwochvormittag, 9 Uhr, gewaltsam Zugang zur Peter-Pan-Schule in der Straße Am Lerchengarten verschafft.

Nach bisherigen Ermittlungen gelangten die unbekannten Täter über das Tor zum Schulgelände, so die Polizei. Anschließend öffneten sie gewaltsam die Eingangstür zum Gebäude. Sie bewegten sich über die Cafeteria, ins Sekretariat und das Lehrerzimmer. Vermutlich auf der Suche nach Bargeld oder anderen Wertgegenständen öffneten sie dort diverse Schränke gewaltsam.

Schadenshöhe ist noch unbekannt

Ob die Täter dabei etwas erbeutet haben und wie hoch der entstandene Schaden ist, ist derzeit nicht bekannt. Nach ihrem Streifzug durch das Schulgebäude verließen die Unbekannten das Schulgebäude und flüchteten.

Laut Polizeibericht hatte eine Angestellte der Schule am Mittwochmorgen den Einbruch bemerkt und die Polizei verständigt.

Die Beamten haben den Sachverhalt aufgenommen und hoffen darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Wolfsburg unter

(0 53 61) 46 46-0

entgegen.