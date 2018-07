Gebühr gegen überfüllte Notaufnahme?

Foto: Joachim Mottl / Regios24/Archiv

Viele Patienten gehen gleich in die Notaufnahme – mit Beschwerden, mit denen sie eigentlich in die kassenärztliche Bereitschaftsdienstpraxis gehören. Die Notaufnahme in Wolfsburg unter Leitung von Chefärztin Dr. Bernadett Erdmann ist vom Grundsatz her nur für medizinische Notfälle da. Foto: Joachim Mottl / Regios24/Archiv