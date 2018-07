Parkpalette am Klinikum wächst

Die Wolfsburger Christdemokraten des Ortsrats Mitte-West zeigen sich zufrieden mit dem Baufortschritt an der Parkpalette am Klinikum: Christoph-Michael Molnar (von links), Gudrun Andacht, Fraktionsvorsitzender Peter Kassel, Wilfried Andacht und Hans Niewandt. Foto: Jörg Kleinert

Der Kreis schließt sich für die CDU-Fraktion im Ortsrat Mitte-West. So fühlt es sich zumindest an, wenn ein fünf Jahre dauernder politischer Einsatz endlich von Erfolg gekrönt ist. Konkret: Die Parkpalette am Klinikum ist im Bau. Das Fünf-Millionen-Euro-Projekt, das die angespannte Parkplatz-Situation im Quartier rund um das Klinikum entzerren soll, wird – so sieht es der Bauplan vor – im Herbst fertig.

Am Mittwoch trafen sich die CDU-Ortsräte aus Mitte-West an der Baustelle, um sich einen Eindruck von den Bauarbeiten zu verschaffen. „Erstaunlich, wie schnell es auf einmal geht mit dem Bau. Da muss die Not an Parkplätzen zuletzt wohl ziemlich groß gewesen sein“, stellte CDU-Urgestein Hans Niewandt fest. Er selbst steuere das Klinikum zweimal pro Woche an und wisse um die teils chaotische Verkehrs- und Parksituation vor allem auf der Sauerbruchstraße. „Da ist oft kein Durchkommen.“

Was sei sein Fraktionskollege Wilfried Andacht im Jahr 2013 belächelt worden – nicht indes von den eigenen Leuten –, als er den Wunsch seiner Partei nach einer Parkpalette am Klinikum in einer Ortsratssitzung erstmals öffentlich äußerte, erzählte der 79-jährige Niewandt. Auch Andacht erinnert sich noch gut an jene Sitzung vor fünf Jahren. „Ist nicht nötig“ oder „Das ist unvorstellbar“ seien zwei der vielen ablehnenden Bemerkungen gewesen, die er sich aus anderen Fraktionen des Gremiums habe anhören müssen, erinnerte sich Andacht beim Ortstermin.

Sei’s drum – was für ihn zähle, sei der politische Erfolg seiner Fraktion. Denn die brachte das Thema im Februar 2016 per Antrag im Stadtrat zur Sprache und stieß dort letztlich auf Gehör. „Es ist rückblickend doch schön zu sehen, dass belächelte Initiativen aus Ortsräten am Ende doch zu einer kleinen Erfolgsgeschichte werden“, sagte Wilfried Andacht. CDU-Ratsfraktionschef Peter Kassel pflichtete ihm bei: „Es war nicht der Krankenhausausschuss, der den Anstoß gab. Die Initiative entstand aus dem Ortsrat heraus.“ In der Tat ist der Baufortschritt deutlich sichtbar. Ein Schwerlast-Kran hievt permanent Stahlträger in die korrekte Position. In luftiger Höhe fixieren Arbeiter die Träger. Bereits im Rohbau fertig, aber noch freistehend ist das Treppenhaus erkennbar. Auf einer großen Schautafel neben der Baustelle ist die Parkpalette so abgebildet, wie sie in einigen Monaten aussehen soll. Die 1150 Parkplätze werden die angespannte Verkehrs- und Parksituation, so bewertet es die CDU-Ortsratsfraktion Mitte-West, im Umfeld des in den vergangenen Jahren infrastrukturell gewachsenen Klinikums deutlich verbessern.