Ferien: Bau-Boom an den Schulen

Hochbetrieb an Wolfsburgs Schulen -- und das, obwohl wir uns derzeit mitten in den Sommerferien befinden.

Die Schüler der Stadt genießen ihre sechswöchige Pause vom Alltag. Das heißt aber nicht, dass es auf den Schulhöfen und in den Schulgebäuden in Wolfsburg und in den umliegenden Ortschaften derzeit ruhig ist. Im Gegenteil. Die Stadt nutzt die schulfreien Wochen, um teils große Bauvorhaben umzusetzen. Umgestaltete Höfe, besserer Brandschutz, Dach- und Fassadensanierung, Trockenbau, neue Elektronik -- in vielen Schulen wird gehämmert, gebohrt, gesägt, gezimmert und gemalert, damit rechtzeitig zum Schulbeginn alles auf dem neuesten Stand ist. Wir fassen die Baumaßnahmen zusammen.

Schulzentrum Fallersleben

Die wohl größte Schulbaustelle Wolfsburgs befindet sich in Fallersleben. Im Schulzentrum herrscht viel Betrieb, verschiedene Gewerke arbeiten Hand in Hand. „Die Rohbauarbeiten in den Gebäuden P und Q stehen vor dem Abschluss“, teilt Jan Schildwächter von der Stadt-Pressestelle mit. Außerdem beginnen im bis 2019 dauernden dritten Bauabschnitt, in dem die Gebäude der Haupt- und Realschule grundlegend saniert und erweitert werden, die Installationsarbeiten im Elektro- und Sanitärbereich.

In den Mobilbauten werden Fernwärme-Heizungen eingebaut, die Bauten erhalten auch Anschluss an die Lautsprecheranlage des Schulzentrums. An den Gebäuden D und C wird in den Außenanlagen das Betontreppensitzpodest teilweise fertiggestellt. Läuft alles nach Plan, erfolgt im Frühjahr 2019 der Rückzug der Realschule aus dem C-Trakt, so dass die ausgelagerte Oberstufe aus Westhagen zurückkehren kann.

Carl-Hahn-Schule

Nach der offiziellen Einweihung des 12-Millionen-Projekts Carl-Hahn-Schule am 7. Juni, erhält das Schulgelände in diesen Sommerferien eine neue Außenanlage. Neben einer Treppenanlage soll unter anderem eine Außenterrasse für das Bistro entstehen, erläutert Schildwächter.

BBS II, Kleiststraße 44

Auf dem Schulhof der BBS II wird laut Stadt eine Baumscheibe samt Wurzeln entfernt und die Fläche anschließend versiegelt. Mehrere Asphaltrisse und Pflasterabsenkungen und -erhebungen werden ausgebessert. Die durch Blitzschlag beschädigte elektrische Lautsprecheranlage wird in Stand gesetzt.

Grundschule Heiligendorf

Der in einem umfangreichen Beteiligungsprozess geplante Schulhof der Grundschule Schunterwiesen wird samt Spielgeräten und Grünflächen fertiggestellt.

Weitere Schulen

An der Grundschule Wendschott finden Arbeiten für den Erweiterungsbau statt, am Schulzentrum Vorsfelde werden Brandschutzarbeiten erledigt. In der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule und den Grundschulen Eichendorff und Mörse sind die Maler in verschiedenen Klassenräumen, Fluren und Verwaltungsräumen unterwegs.

Zusätzlich zu den Anstricharbeiten fallen in der Wolfsburger Oberschule sowie in den Grundschulen Wendschott, Regenbogen und Ehmen Bodenbelagsarbeiten -- das Auswechseln des Belags oder Grundreinigungen -- an.