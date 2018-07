Einbrecher erbeuten in Friseursalon Wechselgeld

Am frühen Dienstagmorgen kam es zu einem Einbruch in ein Friseurfachgeschäft in der Kleiststraße. Gegen 1.56 Uhr wurde die Polizei informiert. Die Beamten trafen vor Ort auf eine Angestellte des Salons, die den Einbruch bemerkt und die Ordnungshüter auf den Plan gerufen hatte. Nach ersten Erkenntnissen hatten Unbekannte gegen 0.59 Uhr mit brachialer Gewalt die Eingangstür zum Friseurladen geöffnet, wie die Polizei mitteilt. Anschließend gelangten sie in die Geschäftsräume und öffneten eine dort aufgefundene Geldkassette. Das darin befindliche Wechselgeld in derzeit unbekannter Größe stahlen sie und verschwanden unerkannt. Der angerichtete Gesamtschaden dürfte sich auf mindestens 700 Euro belaufen. Genaueres werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Bereits am vorletzten Wochenende kam es im Wolfsburger Stadtgebiet zu drei Geschäftseinbrüchen. Betroffen waren ein Friseurgeschäft in der Heinrich-Heine-Straße, eine Bäckereifiliale in der Lessingstraße und ein Tattoo-Studio in der Tischlerstraße. Ein Tatzusammenhang zwischen den drei Einbrüchen und dem Einbruch in den Friseursalon in der Kleiststraße kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten, die zu später Stunde mit ihrem Hund Gassi gegangen sind, verdächtige Personen bemerkt haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße entgegen,

(0 53 61) 46 46-0

.