Erneute Klebeattacken auf Autos

Die Serie der Sachbeschädigungen durch Klebstoff an Autos geht weiter. Die Polizei meldete am vergangenen Wochenende zwei weitere Fälle. Diesmal war der Ederring in Reislingen der Tatort. Der Zeitraum müsse, so die Ermittler, zwischen Donnerstag, 12. Juli, 16 Uhr und Freitag, 13. Juli, 14 Uhr gelegen haben. Ein 55-jähriger Wolfsburger hatte an seinem Passat und an einem Golf den Schaden festgestellt. Zeugen können sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 melden.

