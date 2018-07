Ferien in Wolfsburg – Freibad, Museum, Schloss, Autostadt...

Morgens um 7 Uhr. Blauer Himmel und Sonnenschein. Der Feriensamstag beginnt verheißungsvoll. Freiluft-Frische tanken – da bietet sich ein Sprung ins Schwimmerbecken des Fallersleber Freibads mit anschließendem „Ziehen“ einiger Bahnen an. Kurz vor 8 Uhr am Tor. Graue Wolken sind aufgezogen, die Frühschwimmer, die wie ich auf den Einlass warten, stört`s nicht. Sie sind fast an jedem Tag der Saison im Freibad. Die 87-jährige Elsbeth Fink...