Feuerwehr: Starker Qualm aus einer Wohnung in Wendschott

Die Feuerwehr wurde am Samstagmorgen um 4:56 Uhr in die Neisser Straße nach Wendschott alarmiert. Aus einer Wohnung wurde starker Rauch gemeldet. Die Bewohner hatten am Abend zuvor ihre Küche gewischt und dabei einen Stuhl auf den Herd gelegt. Dabei, so die Feuerwehr, muss der Herdschalter berührt worden sein. Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Stuhl qualmte. Die Küche wurde gelüftet. Der Löschzug konnte abziehen. Vor Ort waren die Berufsfeuerwehr Wendschott, Brackstedt und Vorsfelde. red