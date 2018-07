A 39: Jetzt beginnt die Phase der Fahrbahnsanierung

Am kommenden Montag, 16. Juli, beginnt die angekündigte Fahrbahnsanierung auf der Autobahn 39 südlich von Wolfsburg. Das teilte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Freitag in Wolfenbüttel mit. Die Arbeiten sollen zeitgleich in zwei Abschnitten stattfinden: Der erste Bauabschnitt betrifft das Kreuz Wolfsburg/Königslutter bis zur Anschlussstelle Flechtorf in Fahrtrichtung Wolfsburg. Das sind ingesamt rund 5,1 Kilometer. Der...