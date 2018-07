Bauarbeiten: Wo sind Übergänge für Fußgänger?

Vor zwei Wochen haben die Bauarbeiten an der Heinrich-Nordhoff-Straße begonnen. Unsere Zeitung berichtete bereits, dass die Bauarbeiten gut vorankommen. Am Montag gegen 9 Uhr wurde dann auch die Kreuzung zwischen Nordhoff-Straße/ Saarstraße abgesperrt. Am Montagmittag betonte Stadt-Pressesprecher Ralf Schmidt bereits, dass keine Verkehrsprobleme zu Beginn der zweiten Bauphase auftraten. Fußgänger klagt über zu wenig Ampeln Ein Leser...