Sommertreff mit „Edelweiß“ auf Lütges Hof

Der Gemischte Chor Edelweiß lädt – so wie hier im vorigen Jahr – wieder zum Sommertreff auf Lütges Hof in Fallersleben ein. Foto: Anja Weber / regios24

Zum Feiern bittet der Gemischte Chor „Edelweiß“: Der Sommertreff findet zum 24. Mal auf Lütges Hof in Fallersleben statt. Es ist ein fester Termin in der Sommerzeit im Kalender des Gemischten Chores. Die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Harald Werner laden für Sonntag, 22. Juli, zum traditionellen Sommertreff in der Bahnhofstraße 25 ein. Beginn der Veranstaltung in der Altstadt ist um 15 Uhr, der Eintritt ist frei.

Alle Freunde der Chormusik sind zu dem gemütlichen Beisammensein eingeladen, wie es in einer Mitteilung des Chores heißt.

Die Besucher bekommen nicht nur ganz unterschiedliche Lieder und Melodien zu hören, sondern sie werden von den Chormitgliedern mit ihrer Vorsitzenden Renate Wirth-Göhner unter anderem auch mit einer Kaffeetafel und selbst gebackenen Kuchen sowie Gegrilltem und Getränken verwöhnt.