Handy aus offenem Kofferraum gestohlen

Ein Smartphone der Marke Samsung hat ein Unbekannter aus einem grauen VW Golf Sportsvan Kombi gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich die Tat bereits am Donnerstag, 28. Juni, zwischen 13.40 Uhr und 13.50 Uhr. Der Wagen stand laut der Mitteilung in der Straße Mühlenweg in Vorsfelde. Der 85 Jahre alte Geschädigte hatte einen Bekannten nach Hause gefahren und dessen Rollator aus dem Kofferraum geladen. Als er seinen Freund noch ein Stück zum Haus begleitete, hatte er zwar die Türen des Fahrzeugs verschlossen, die Kofferraumklappe stand aber noch offen. Diesen Moment muss ein Unbekannter genutzt haben, um über den Kofferraum auf die Rücksitzbank zu greifen, um das dort abgelegte Mobiltelefon zu entwenden.

Dem 85 Jahre alten Wolfsburger ist durch den Diebstahl ein Schaden von rund 150 Euro entstanden. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten sich an diese Situation erinnern können und in diesem Zusammenhang auch verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Vorsfelde unter

(0 53 63) 99229-0

entgegen.