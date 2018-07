Ein Unbekannter hat am frühen Dienstagmorgen die Scheibe der Eingangstür eines Möbel- und Einrichtungshauses in der Poststraße zerstört. (Symbolfoto) Foto: Daniel Maurer / dpa

Dieb bricht in Möbelhaus in der Poststraße ein

Ein Unbekannter hat am frühen Dienstagmorgen die Scheibe der Eingangstür eines Möbel- und Einrichtungshauses in der Poststraße zerstört. Das teilte die Polizei mit. Gegen 5.43 Uhr wurde die Polizei durch eine Sicherheitsfirma informiert. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen hat der Unbekannte mit einem größeren Gegenstand die Scheibe der Haupteingangstür eingeschlagen. Ob der Unbekannte in das Kaufhaus einbrechen wollte und der Knall derart laut war, dass er vor Schreck von seiner Tat abließ, oder er anderweitig gestört wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Wie hoch der entstandene Schaden ist, wird sich in den nächsten Tagen klären, spätestens dann, wenn eine Firma eine neue Scheibe eingesetzt hat. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Wolfsburg, Heßlinger Straße,

(0 53 61) 46 46-0

zu melden.