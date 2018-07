Flüchtlingsunterkunft: Alte Gebäude werden später abgerissen

Der Abriss der beiden alten Gebäude der Flüchtlingsunterkunft in der Hafenstraße 28/30 wurde auf unbekannte Zeit verschoben. „Die Stadt hat sicherlich den Abriss in Aussicht gestellt, aber in der Vergangenheit keinen konkreten Termin genannt. Voraussichtlich werden die alten Gebäude im Frühsommer 2019 abgerissen. Alles Weitere ist noch in der Abstimmung“, teilt Elke Wichmann, Pressereferentin der Stadt Wolfsburg, auf Anfrage unserer...