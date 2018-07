26-Jähriger soll Mädchen sexuell belästigt haben

Zu einer Geldstrafe von 450 Euro wurde ein 26-Jähriger am Montag vor dem Amtsgericht in Wolfsburg verurteilt. Der Vorwurf: sexuelle Belästigung eines 17-jährigen Mädchens. Die Tat soll sich auf einer Zugfahrt nach Wolfsburg ereignet haben. Kurz vor dem Halt in Wolfsburg habe das Opfer den...