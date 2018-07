Togliatti, die Stadt des Ladas

37 Grad! Dazu ein kräftiger Wind, der an einen Heißluftföhn erinnert. Es gibt gerade angenehmere Ort als Togliatti. Sogar in Russland. Kasan meldet 29 Grad, Moskau und St. Petersburg eiskalte 19. Hier in Togliatti geht alles nur in Zeitlupe. Der Gang zum Supermarkt,...