Heute gibt es Wetta in Wolfsburg

Es gibt Gerüchte in Wolfsburg, dass auch dieser Freitag von Wetta begleitet wird. Wir haben mit einem Wetta-Experten darüber gesprochen.Es gibt Gerüchte in Wolfsburg, dass auch dieser Freitag von Wetta begleitet wird. Wir haben mit einem Wetta-Experten darüber gesprochen.Es gibt Gerüchte in...