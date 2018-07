Diebe montieren Reifensatz ab

Wolfsburg Von einem drei Wochen alten VW Tiguan montierten unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch alle vier Reifen ab. Das teilte die Polizei mit. Die Räder haben einen Wert von 1500 Euro, so der 52-jährige Besitzer. Der Wolfsburger hatte seinen PKW gegen 20 Uhr am Dienstagabend auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Theodor-Heuss-Straße abgestellt und am Mittwochmorgen den Tiguan auf Steinen aufgebockt aufgefunden. Zeugen des Diebstahls wenden sich bitte an die Polizei Wolfsburg unter Tel: (0 53 61) 46 46-0.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder