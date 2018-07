Diebe brechen in zwei Geschäfte in der Innenstadt ein

Wolfsburg In der Nacht zum Dienstag brachen unbekannte Täter in der Wolfsburger Innenstadt in zwei Geschäfte ein. Die Einbrecher erbeuteten lediglich wenig Wechselgeld aus einer Registrierkasse, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die genaue Höhe des Schadens steht bislang noch nicht fest. Es ist nach Polizeiangaben nicht ausgeschlossen, dass zwischen den Vorfällen ein Tatzusammenhang besteht. Den Ermittlungen zufolge stiegen die Täter durch ein aufgebrochenes Kellerfenster in ein Geschäft für Hörgeräte in der Porschestraße nahe der Einmündung zur Poststraße ein. Im zweiten Fall öffneten die Einbrecher in der Schillerpassage die Eingangstür zu einem Nagelstudio mit brachialer Gewalt. Aufgrund der Spuren gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter gezielt auf Bargeld als Beute aus waren.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder