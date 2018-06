50 plus: Golfen für Einsteiger

Wolfsburg . Einen Golfkursus für Teilnehmer ab 50 Jahren bietet die Volkshochschule Wolfsburg an. In diesem Kurs lernen die Teilnehmenden an zehn Kurstagen die Basistechniken und Grundlagen des Golfsports: eine Mischung aus Nordic-Walking und Hockey, an der frischen Luft und mit moderaten Belastungen des...