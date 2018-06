Bauarbeiten auf der Heinrich-Nordhoff-Straße beginnen mit Stau

Die Bauarbeiten auf der Heinrich-Nordhoff-Straße haben begonnen. Um 9 Uhr wurde der Verkehr am Donnerstag auf die Nordfahrbahn verschwenkt. Kurzzeitig kam es zu Rückstaus. Für einige Minuten leitete die Polizei die Autos über die Grauhorststraße ab. Doch wenig später rollten sie auch schon planmäßig an der Baustelle vorbei. „In der Summe hat alles gut geklappt“, sagte Stadt-Pressesprecher Ralf Schmidt am Mittag. ...