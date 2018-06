„Möge die Stadt noch viele Feste feiern“

Die Stadt feiert am Wochenende 80. Geburtstag. Wir baten prominente Bürger ebenso wie Auswanderer gebeten, über ihre Heimatstadt zu schreiben.

Thorsten Greve, Fotograf, Paris

Vor kurzem habe ich die Ausstellung des Fotografen Robert Lebeck im Kunstmuseum Wolfsburg sehen können. Alles Fotos aus dem Jahr 1968, ein Jahr nachdem ich in diese junge, aufstrebende Stadt hineingeboren wurde. Abseits der großen Momente, der Krisen, Kriege und großen Umwälzungen widmete das Museum einen Teil der Ausstellung Lebecks Fotos zum 30. Geburtstag Wolfsburgs. Und im Gegensatz zu seinem schreibenden Kollegen vom „Stern“, der mit der Arroganz des vermeintlichen Großstädters ein fast verächtliches, vorgefertigtes Bild der Stadt und ihrer Menschen zeichnet, zeigen Lebecks Fotos, journalistisch unvoreingenommen, das Bild eines lebendigen, vielfältigen Ortes. Doch im Text hieß es „Stadt aus der Retorte“, von Grund auf geplant und abhängig vom Erfolg eines einzigen Produkts. Ein Hexenwerk von Zauberlehrlingen. Was passierte, wenn der Käfer nicht mehr läuft und läuft? Das fragile Konstrukt musste zusammenbrechen, das war dem Autor klar.

Meine Kindheit in dieser Stadt stellte sich ganz anders dar. Durch den Erstbezug im Stadtteil Detmerode gab es noch keine etablierten Trennungen nach Einkommen und Herkunft. Es war das goldene Zeitalter der Nachkriegswirtschaft, begründet und erbaut von der Generation unserer Eltern. Es gab, so schien es, in Wolfsburg genug für alle. Detmerode war ins Grüne gebaut wir spielten oft im Wald oder Fußball auf der Wiese hinter unserem großen Häuserblock. Meine Umgebung war das Gegenteil von fragil: Wolfsburg war das inkarnierte Nachkriegswunder, wohlhabend und stabil.

Und vielfältig! Volkswagens Produktion war hungrig nach Arbeitskräften, mehr als vorhanden waren. Sie wurden importiert. Wir spielten mit italienischen Kindern, lernten langsam, was Zucchini waren und dass Parmesan keine verdorbene Ware ist. Einer der besten Freunde meiner Eltern war Türke, verheiratet mit einer deutschen Frau. Durch dessen Familie bin ich zum Hockeyspielen gekommen, was mich bis zu meinem Wegzug begleitet hat und mir Freundschaften schenkte, die bis zum heutigen Tag halten.

Was den Journalisten irritierte, war der starke homogene wirtschaftliche Mittelstrom der Stadt. Die Vollbeschäftigung und Bezahlung bei Volkswagen ließen wenig Platz für Unterschicht und Durchs-Sieb-Gefallene.

Wolfsburg war wie ein neues Kartenspiel, frisch gemischt, noch ein wenig sauber, aber mit gleichen Chancen für alle. Seitdem habe ich mein Zuhause oft gewechselt. Ich lebte in Hannover, Berlin, Bochum, Düsseldorf, Hamburg und nun seit 14 Jahren in Paris. Und ich habe nie den Kontakt zu Wolfsburg verloren.

Natürlich auch, weil meine Eltern und Freunde noch oder wieder hier wohnen. Aber ich komme jedes Mal gerne wieder! Ich mag die Menschen in ihrer freundlichen Offenheit. Ich mag den Raum und das Grün, das die ganze Stadt durchzieht. Ich mag Wolfsburgs pragmatische Architektur, die vielen unscheinbaren Häuser und das Kunstmuseum. Die schöne, große Architektur, die sich darunter gemischt hat: Aaltos Kirchen und das Kulturhaus, Scharouns Theater, Zaha Hadids Phaeno. Wolfsburg Architektur erscheint wie Fragmente, die in die Zeit weisen, Relikte und Zeugen einer Entstehungsgeschichte, die nicht aufhört. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Wolfsburg, wir bleiben in Kontakt.

Christina Possiel, Unternehmerin, Fort Myers (Florida)

Hallo Heimatstadt! Wolfsburg wird 80. Das möchte ich zum Anlass nehmen und sonnige Geburtstagsgrüße aus Florida senden. Ich habe bis zu meiner Auswanderung 2014 in Wolfsburg gelebt. Ich erinnere mich gerne an all die kleinen und großen Geschichten, welche in Wolfsburg geschrieben wurden, persönlich, wie auch für die Stadt. Der VfL, die Autostadt, Volkswagen, der Allersee und so vieles mehr haben mein Leben positiv geprägt und alles ist mit viel Erinnerungen verbunden. Wolfsburg wird immer meine Heimat bleiben und ich hoffe, dass ich regelmäßig zu Besuch kommen kann. Möge die Stadt sich weiterhin positiv entwickeln und noch viele großartige Feste feiern.

Tatjana Taft, Drag-Queen-Ikone, Barnstorf

Ich gratuliere meiner Geburts- und Heimatstadt, Wolfsburg, recht herzlich zu ihrem 80. Geburtstag. Ich werde oft gefragt, wieso ich in Wolfsburg (in Barnstorf) lebe, da Viele annehmen, Personen meiner Berufsgruppe, leben eher in Berlin, Köln oder in Hamburg auf dem Kiez. Darauf antworte ich nur zu gern, dass wir im Stadtgebiet Wolfsburg den Luxus eines ruhigen und idyllischen Landlebens, in netter und persönlicher Dorfgemeinschaft genießen können und uns trotzdem alle Angebote und die Vorteile des Lebens in einer weltbekannten Metropole zu Teil werden.

Zum Anderen ist es mir als Angehöriger einer Randgruppe natürlich wichtig, in einer toleranten und weltoffenen Umgebung zu leben. Wolfsburg zeigt eindrucksvoll, am Beispiel der Anwerbung, der Italiener, in den 60er Jahren: dass die Integration von Ausländern funktioniert und eine Bereicherung für alle ist. Wolfsburg hat also auch so noch viel mehr zu bieten, als nur einen großen Arbeitgeber, Autos und Fußball. Weiter so! Auf die nächsten 80 Jahre.