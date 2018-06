Mega-Abriss in Westhagen startet auf leisen Sohlen

Er zieht sich östlich um den Abrissblock der Neuland herum, am Weg zwischen dem Block und dem Schulzentrum entlang und durch das Einkaufszentrum. Von den Arbeiten hinter der Holzwand dringt am Mittwochnachmittag kaum etwas nach außen. Nur ein Scharren ist durch ein geöffnetes Fenster zu hören. Fast 50 000 Tonnen Beton sollen in der Dessauer Straße verschwinden. Der Abriss ist wegen der Größe...