Wer ist der Schnellste?

Foto: privat

In diesem Jahr sind zwei Teams des THG an den Start bei den 5. Wolfsburger Renntagen gegangen. Das orange Elektro-Go-Kart (Mitte) der 10. Klasse hat den Gesamtsieg geholt. Das blaue Elektro-Go-Kart der 9. Klasse ist Zweiter in der Gesamtwertung geworden. Foto: privat