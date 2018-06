Leiterin der Regenbogenschule geht in Rente

Ihre ganze berufliche Laufbahn hat Gisela Hammer in Westhagen verbracht. Heute wird die 64-jährige Leiterin der Regenbogenschule in den Ruhestand verabschiedet. An der pädagogischen Hochschule in Braunschweig studierte Gisela Hammer Lehramt für Grund- und Hauptschule...