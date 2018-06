Vorfahrt für Radfahrer

Radler haben in der Sackgasse zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Schillerteich seit Dienstag Vorrang. Sie dürfen sogar nebeneinander fahren, und Autofahrer müssen aufpassen. Karin Klaus-Witten schaute zufrieden zu, als Oberbürgermeister Klaus Mohrs und Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide das Verkehrsschild enthüllten. „Was in anderen Städten gang und gäbe ist, ist in Wolfsburg tatsächlich ein...