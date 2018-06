20 Bilder und ein Künstler mit dem Potenzial zum Kult

Diese 20 Bilder haben das Potenzial, zum Kult zu werden, und der Künstler dadurch gleich mit. Denn was Raughi Ebert bis zum 14. Januar im Automuseum Volkswagen an der Dieselstraße seit Freitag zeigt, hat weltweit den Status der Einzigartigkeit und ist eine Symbiose von Musik und Autodesign. Was den...