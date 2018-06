Freunde für immer – Wolfsburger „Jungs“ mit italienischen Wurzeln

Ein ernsthaftes Gespräch zu führen, ist so gut wie unmöglich mit Nico Marrazza, Angelo Gilbo, Francisco Coppi, Mario Barberi und Luciano Mileo. Immer wieder wird „gefrotzelt“ oder eine Anekdote eingeschoben. Gemeinsame Geschichten gibt es mehr als genug.

Kein Wunder, denn seit mehr als 30 Jahren verbindet die Fünf eine enge Freundschaft, die ihren Ursprung während einer gemeinsamen Jugend in Vorsfelde gefunden hat und dann Anfang der 1990er-Jahre auf dem Sportplatz bei Lupo Martini endgültig in einer verschworenen Gemeinschaft endete.

„Wir haben uns immer wieder vertragen. Und das wird auch so bleiben.“ Luciano Mileo über den Zusammenhalt der Freunde.

„Der Fußball hat uns Fünf zusammengebracht“, erklärt Nico Marrazza, der schon als Kind mit Francisco „Zico“ Coppi im Vorsfelder Heidgarten gespielt hat. Mario Barberi, mit 47 Jahren der Jüngste im Bunde, ergänzt: „Wir sind im Laufe der Zeit zu einer Familie geworden.“

Eine waschechte Wolfsburger Familie muss man dazu sagen, die erstaunliche Parallelen bietet. Während Angelo Gilbo, der Älteste im Bunde, 1968 von Neapel aus in die Volkswagenstadt reiste, sind die anderen in Wolfsburg geboren. Alle haben italienische Eltern und auch einen italienischen Pass. Im Gleichklang betont das Quintett aber sofort: „Wolfsburg ist unsere Heimat.“

„Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum manche der Stadt so negativ gegenüberstehen.“ Francisco Coppi, für den Wolfsburg seine Heimat ist.

Francisco Coppi (49) erläutert: „Mein Vater ist Italiener, meine Mutter Spanierin, die kommen aus wirklich schönen Gegenden, die ich gerne im Urlaub besuche. Aber heute möchte ich nach 14 Tagen nach Hause, nach Wolfsburg. Ich kann überhaupt nicht verstehe, warum manche der Stadt so negativ gegenüberstehen.“

Angelo Gilbo, der wie ein großer Bruder die Gruppe begleitet, ergänzt mit seinem südländischen Temperament: „Ich bin Neapolitaner und wollte nur sechs Monate bleiben. Nun lebe ich seit bereits 50 Jahren hier und bereue nicht einen einzigen Tag.“

In der Innenstadt ist Luciano Mileo aufgewachsen. Die Symbiose zwischen Natur und Stadt ist für ihn einmalig. „Man ist nicht nur in einer funktionierenden Großstadt, sondern auch innerhalb von Minuten mitten in der Natur, im Hasselbach zum Beispiel. Ich habe die Veränderungen in der Innenstadt hautnah miterlebt. Einfach klasse, was sich hier entwickelt hat.“

Die gemeinsamen Aktivitäten in den vergangenen Jahrzehnten hat die Gruppe geprägt und zusammengeschweißt. „Wir sind zusammen erwachsen geworden. Das prägt einen“, sagt Nico Marrazza. „Wir waren immer füreinander da. In guten wie auch in schlechten Zeiten.“ Eine echte Männerfreundschaft eben.

Mittlerweile sind Coppi, Gilbo und Barberi verheiratet, allesamt mit deutschen Frauen und haben jeweils einen Sohn und eine Tochter. „Auch ein Zeichen von Integration“, wirft „Zico“ Coppi ein und lacht dabei: „Ich habe mich übrigens in Wolfsburg nie als Ausländer gefühlt – auch in ganz jungen Jahren nicht.“ Und alle stimmen dem zu, loben dagegen die familiäre Atmosphäre der Stadt.

Längst stehen die begeisterten Kicker nicht mehr in kurzen Hosen auf dem Platz. Ihr Lieblingsplatz ist aber nach wie vor die Sportanlage von Lupo Martini Wolfsburg auf der Kreuzheide. „Uns verbindet aber nicht nur der Fußball“, sagt Barberi. „Wir unternehmen viel privat zusammen, waren zum Beispiel zum 60. Geburtstag von Angelo alle zum Feiern auf Capri.“

Bevor das Gespräch fortgesetzt wird, folgen erst mal wieder Geschichten von Capri– aus unterschiedlichen Perspektiven. Ganz ernst nehmen sich die fünf Freunde wirklich nicht. „Wir lachen eben viel miteinander“, meint Marrazza. „Streit kennen wir nicht.“ Das stimmt aber so nicht, denn Angelo Gilbo bemerkt: „Außer beim Kartenspielen in der Bar del Sud. Da hat es manchmal ganz schön gekracht. Da flogen die Fetzen.“

Luciano Mileo lacht darüber nur. „Wir haben uns immer wieder vertragen. Und das wird auch so bleiben. Schließlich stehen die nächsten Feiern an.“ Gerüchteweise ist ein Ausflug auf die Ferieninsel Mallorca geplant...