Radtour nach Neubokel

Wolfsburg Der ADFC Wolfsburg bietet am Sonntag, 24. Juni, ab 10.30 Uhr vom Schützenplatz Fallersleben aus die dritte Tages-Torten-Tour an. Ausflugsziel ist das Landcafé in Neubokel. Der flache Rundkurs ist etwa 80 Kilometer lang und ist mit jedem Tourenrad zu befahren. Die Route führt am Tankumsee vorbei,...