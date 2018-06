Unbekannter überfällt Spielhalle und erbeutet Bargeld

Bei einem Überfall auf eine Spielhalle im Stadtteil Wohltberg hat am Montagabend ein bewaffneter Täter Bargeld erbeutet. Die Höhe der Beute steht noch nicht fest, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Nach dem Überfall flüchtete der Täter zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief im Anschluss ohne Erfolg.

Den Ermittlungen nach betrat der unmaskierte Räuber um 22.45 Uhr mit zwei Stöcken oder Stangen bewaffnet laut Polizeibericht die Geschäftsräume im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Breslauer Straße in der Nähe des Brandenburger Platzes und bedrohte einen 36 Jahre alten Mitarbeiter. Nach dem Griff in die geöffnete Kasse flüchtete der Täter sofort in Richtung Oppelner Straße.

Der Räuber sei etwa 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er habe kurze braune Haare und einen Drei-Tage-Bart gehabt. Der Flüchtige trug ein blaues T-Shirt und eine blaue Jeans. Während der Tat habe der Unbekannte in einem osteuropäischen Akzent gesprochen.

Die Ermittler des zuständigen 2. Fachkommissariates der Wolfsburger Polizei gehen davon aus, dass der Räuber sich bereits vor der Tat im Bereich der Spielhalle aufgehalten hat, um einen günstigen Moment für sein Vorhaben abzupassen. Daher hoffen die Beamten, dass der Unbekannte, der nicht maskiert aber mit Stöckern oder Stangen bewaffnet war, von Passanten, Autofahrern oder Anwohnern im Stadtteil Wohltberg vor der eigentlichen Tat beobachtet wurde.

Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Wolfsburg in Verbindung, unter Tel: (0 53 61) 4 64 60.