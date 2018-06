Auf den Spuren von Robert Lebeck

Wolfsburg . Mit einem Doppelvortrag gehen das IZS und der Kunstverein am Freitag, 22. Juni, um 19 Uhr auf die Spuren von Robert Lebeck und der Geschichte der Stadt. Denn was die Ausstellung „Robert Lebeck 1968“ im Kunstmuseum nicht verrät: Der Fotograf war in Wolfsburg auch in Sachen Kunst unterwegs. Er...