Stadt will Kostentabelle anpassen

Das Land Niedersachsen wird voraussichtlich am Dienstag die Beitragsfreiheit für Kinder ab drei Jahren in Kitas beschließen. Diese Regelung gilt fortan ab dem Kindergartenjahr 2018/19, also ab 1. August 2018. Der Rat der Stadt Wolfsburg wird dazu am 20. Juni die angepasste Elternbeitragstabelle,...