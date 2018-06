Diebe steigen in Pizzeria in der Porschestraße ein

Wolfsburg Bei einem nächtlichen Einbruch in ein Pizza-Restaurant in der Wolfsburger Innenstadt erbeuteten unbekannte Täter laut Polizeibericht lediglich wenig Bargeld aus einer Wechselgeldkasse. Am Tatort in der Fußgängerzone der Porschestraße zeigte sich, dass die Einbrecher eine Tür zu dem Geschäft zerstörten und danach offenbar gezielt nach Bargeld suchten. Eine Anwohnerin hatte um 1.50 Uhr ein lautes Klirren gehört, noch einen Unbekannten weglaufen sehen und sofort die Polizei verständigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache unter Tel: (0 53 61) 46 46 0 in Verbindung zu setzen.