Exklusives Bauen für verdienten Bürger

1750 Quadratmeter misst die Streuobstwiese am Rotekampweg. Auf einem Teil des Grundstücks soll ein Haus errichtet werden. Die Stadt will es „einem Menschen geben, der für die Stadt etwas tut“. So erklärte es unlängst Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide im Ortsrat Fallesleben-Sülfeld. Unsere Redaktion hakte nach: Ist es nicht eingeübter Brauch, Persönlichkeiten mit der Ehrenbürgerschaft zu würdigen? Oberbürgermeister Klaus Mohrs wurde um...