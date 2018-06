Buntes Treiben herrschte am Schillerteich drei Tage lang – sofern das Wetter mitspielte. Dann, wenn die Sonne schien, kein Regen fiel, waren die „Luftsprünge“ ein Festival, welches vor allem den Kindern viel bot.

Luftsprünge – Spiel und Spaß am Schillerteich

„Wir mussten improvisieren, noch ein kleines Labyrinth hineinbauen“, frohlockte Frank Döring von der städtischen Jugendförderung. Die Mitarbeiter in den schwarzen T-Shirts mit weißem Aufdruck waren umlagert von Jungen und Mädchen. Sie wollten malen im Mallabyrinth. Und die Jugendförderung bot alles dafür an: Farben, Pinsel, Eimer – nur nicht mehr Leinwand. 70 Meter Tuch genügten nicht.

Zufrieden mit ihrem Publikum waren auch die Gaukler. Der, der aus Luftballons Tiere nach Wunsch machte, aber dann doch keine Krokodile zustande brachte. Nur einen Hund. Er behauptete, ein Hund sei ein holländisches Krokodil. Leicht hatten es auch nicht die beiden ganz in Orange gekleideten Märchenerzähler. Einige Mädchen wussten sehr genau zwischen Schneewittchen, Dornröschen und Rapunzel zu unterscheiden – Pech gehabt.

An vielen, vielen Ständen stellten sich Vereine und Organisationen wie der Apulische Kulturverein oder die Kolumbianer vor, das Phaeno und die Kultur-Liaison des Kunstvereins. Nicht immer honorierten die Besucher das Informationsangebot mit ihrem Interesse, wohl aber kamen sie gern an die wenigen Spezialitätenstände – wenn sie denn geöffnet waren.

Am Samstagnachmittag, als der Regen kam, schickte das Jugendamt alle Anbieter aufgrund der Unwetterwarnung nach Hause. Das Lager glich einem verlassenen Ort in seiner Tristesse. Erst in den Abendstunden, als sich die Band Blindfische anschickte zu spielen, trauten sich wieder an die 200 Besucher an den Schillerteich. Auch Viva la Musica, ein Duo von Trompete und Klarinette, vermochte da nicht aufzuheitern. Umso besser lief das Festival für Wolfsburgs Kinder zum 80. Stadtjubiläum am Sonntagnachmittag.