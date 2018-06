Diebe stehlen Motorrad

Wolfsburg In der Nacht zum Mittwoch wurde von unbekannten Fahrzeugdieben in Detmerode ein Motorrad der Marke Kawasaki im Wert von 12 000 Euro entwendet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, habe die mit einem Schloss gesicherte Maschine über Nacht auf dem Gehweg der Leuschnerstraße gestanden, so der 36 Jahre alte Besitzer. Das 14 Monate alte Motorrad vom Typ Z 1000 sei in schwarz-grau lackiert, im Front- und Seitenbereich befinden sich jedoch auffällig gelb-grüne Streifen. Die Polizeiwache nimmt Hinweise zu dem Diebstahl unter Tel: (0 53 61) 46 46-0 entgegen.

