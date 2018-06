Kammerorchester in Christuskirche

Stadtmitte Das Wolfsburger Kammerorchester gibt am Samstag, 9. Juni, um 19 Uhr in der Christuskirche ein sommerliches Konzert unter dem Motto Serenaden an europäischen Höfen. Auf dem Programm stehen Stücke, die ursprünglich als Unterhaltungsmusik zu abendlichen Gesellschaften komponiert worden waren,...