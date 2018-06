Sperrung am Mörser Knoten bleibt bestehen

Schon seit Sommer 2016 ist die Autobahn-Abfahrt Mörse gesperrt für den Verkehr, der auf der A 39 in Richtung Süden unterwegs ist. Nur wer über den Zubringer von der Braunschweiger Straße her kommt, kann am Mörser Knoten abfahren. So soll der Feierabend-Verkehr geschmeidiger abfließen und sich nicht mehr bis teils zur FE von VW zurückstauen. Über Nutzen und Unsinn der Regelung gehen die Meinungen weit auseinander – doch an eine Aufhebung der Sperrung ist derzeit nicht gedacht.

Fakt ist: Immer wieder fordern genervte Bürger ein Ende der Sperrung. Autofahrer ärgern sich über Umwege auf der Fahrt nach Mörse und anderswo, Anwohner insbesondere in Westhagen beklagen eine verstärkte Verkehrsbelastung durch Schleichverkehr. Wie exklusiv berichtet, machen nun Bürger mobil: „Wir machen eine Unterschriftensammlung, damit die Ausfahrt wieder geöffnet wird“, hatte Christian Bruchmann im Ortsrat am Donnerstag angekündigt.

„Wir haben vor, diese gekappte Verbindung wiederherzustellen.“ Bernd Mühlnickel, Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

Doch danach sieht es derzeit nicht aus. Ingolf Viereck (SPD) hatte im Ortsrat darauf hingewiesen, dass für die A 39 ja ein Gesamtkonzept geplant sei. Der Standstreifen solle für die Dreispurigkeit in Richtung Süden dauerhaft hinzugenommen werden, und außerdem solle geprüft werden, ob eine zusätzliche Autobahn-Abfahrt zwischen Fallersleben und Mörse möglich ist.

Doch das wird noch dauern. Bernd Mühlnickel ist Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel und damit für den hiesigen Abschnitt der A 39 zuständig. Er versichert: „Wir haben vor, diese gekappte Verbindung wiederherzustellen.“ Und die Sechsstreifigkeit der Autobahn im Bereich Wolfsburg sei ein großes Thema. Allerdings gibt es gleich drei große Abers.

Mühlnickel überrascht nämlich mit der Aussage, dass es noch eine kleine „Denksportaufgabe“ gebe: „Wir müssen den Überflieger von der Braunschweiger Straße her erneuern – der ist für die Zukunft nicht mehr ausreichend.“ Das Aber: „Wenn wir den aufweiten oder neu machen, brauchen wir wohl eine Planfeststellung.“ Ob der Zubringer abgerissen und an derselben Stelle neu gebaut wird oder ein neues Bauwerk daneben gestellt wird, sei „noch vollkommen offen“. Immerhin will man bei dieser Planung die Wiederanbindung nach Mörse mitplanen.

Das zweite Aber: „Was die Sechsstreifigkeit der A 39 betrifft, müssen wir erstmal auf den Bundesverkehrswegeplan warten“, erklärt der Behördenleiter. Denn diese Frage müsse beim Neubau des Zubringers definitiv mit abgearbeitet werden: Soll er wie bisher über vier Fahrspuren oder künftig über sechs Spuren führen?

Das dritte Aber: Mühlnickel gibt offen zu, dass seine Behörde derzeit personell gar nicht in der Lage sei, schon bald eine andere Lösung für den Mörser Knoten zu realisieren. Aktuell sei man noch bei der Lückenschluss-Planung für den Weiterbau der A 39 nach Norden. Und 2019 stehe die Sanierung von zwei Autobahn-Brücken in Wolfsburg an: über die Heinrich-Nordhoff-Straße und über den Mittellandkanal. „Wir haben nicht die Kapazitäten, das alles gleichzeitig zu machen.“

Daher geht der Behördenleiter davon aus, dass die Planung des neuen Anschlusses für den Mörser Knoten frühestens 2019 starten könnte, 2020 könnte das Planverfahren laufen und ab 2021 der Bau – im Idealfall.

In diesem Sommer wird die A 39 aber trotzdem schon wieder zur Baustelle: Die schon im Vorjahr angekündigte weitere Fahrbahn-Erneuerung steht bevor. In Richtung Norden soll der Abschnitt vom Königslutter-Kreuz bis Flechtorf gemacht werden und in Richtung Süden das Stück von Mörse bis Flechtorf. Letzterer Abschnitt erhält lärmmindernden Asphalt, dessen Mehrkosten die Stadt Wolfsburg übernimmt. Losgehen soll es laut Mühlnickel mit Beginn der Werksferien, im November sollen alle Fahrbahnarbeiten beendet sein. Per Wechselverkehrsführung soll es dennoch schneller gehen als im Vorjahr.