Hattorf nicht für Landesentscheid nominiert

Die regionale Bewertungskommission des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ hatte am Donnerstag Hattorf besucht. Wie berichtet, hatte der Kulturverein dazu ein Programm vorbereitet, um der Jury den Ort zu präsentieren. Allerdings reichte es nicht zum Weiterkommen.

„Neben sieben weiteren Dörfern in der Region hatte Hattorf einen schweren Stand und wurde nach Entscheidung der Kommission am 1. Juni leider nicht für den Landesentscheid nominiert“, teilte die Kulturvereinsvorsitzende Regina Zimmermann am Sonntag mit.

Bei einem Rundgang am Donnerstag waren zunächst zwölf denkmalgeschützte Häuser gezeigt und von Vertretern des Kulturvereins erklärt worden. Die Führung endete nach einem Besuch der Kirche St. Nicolai im Kirchengemeindehaus. Dort wurden die herausragenden Attribute von Hattorf vorgestellt und das Konzept für den anstehenden Kindergartenneubau erläutert.

„Nach einer Diskussion mit der Jury endete der Besuch, die insgesamt einen sehr positiven Eindruck gewinnen konnte“, bilanzierte Regina Zimmermann.